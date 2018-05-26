Рейтинг взяв за основу ключові дані 2016 року.
Дивися повний текст Укравтодор спростував інформацію про якість українських доріг.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 17:15
Укравтодор спростував інформацію про якість українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укравтодор спростував інформацію про якість українських доріг.
Додано: Пон 04 чер, 2018 17:15
Вот это опровергли так уж опровергли. Та лан знаем мы что и за 59 лет не управитесь.
Востаннє редагувалось vitali_kalinin в Пон 04 чер, 2018 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:19
Может темпы "строительства"и увеличились,и дегнег выделяют миллиарды,НО ДОРОГ КАК НЕ БЫЛО ТАК И НЕТ.
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