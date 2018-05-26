Рейтинг взяв за основу ключові дані 2016 року.
Дивися повний текст Укравтодор спростував інформацію про якість українських доріг.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 17:15
Укравтодор спростував інформацію про якість українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укравтодор спростував інформацію про якість українських доріг.
Додано: Пон 04 чер, 2018 17:15
Вот это опровергли так уж опровергли. Та лан знаем мы что и за 59 лет не управитесь.
Востаннє редагувалось vitali_kalinin в Пон 04 чер, 2018 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:19
Может темпы "строительства"и увеличились,и дегнег выделяют миллиарды,НО ДОРОГ КАК НЕ БЫЛО ТАК И НЕТ.
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:17
Ну раз " Укравтодор спростував" - значит можно спать спокойно, и дороги в порядке. Врать же не будут
Всё IMHO
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:43
Укравтодор мереят качество дорог из вида своих окон. Не может страна быть с хорошими дорогами если человек который ее ремонтирует ходит в валенках и добирается до работы на оленевых маршрутках.
Додано: Вів 05 чер, 2018 07:20
Жаль что бараны из Укравтодора не могут понять что можно и в тысячу раз увеличивать колличество работы но если в тысячу раз уменьшить качество пользы для людей не будет. Понятное дело что автодор получает не за качество а за количество, и это печально. Единственный выход из этого введение практики из ближней Европы : тендерное строительство и ремонт., страхование полученного результата., контроль качества выполненой работы независимыми экспертами. возможно выплата оплаты работы по сроку окончания гарантийного срока выполненой работы (а это не до первого дождя. а минимум 5 лет для трасс и шоссе и 15 лет для улиц малой транспортной загрузки.) К тому же в крупных городах ввести запрет на проезд автотранспорта с грузом весом более 10 тонн. Сам не однократно являюсь свидетелем того, что тяжеловозы с перегрузом +20 тон разбивают дороги и мосты с цикличностью в один год, Возле моей работы находиться как раз вьезд в городи и ремонтируют его по два раза в год.
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:02
59 лет, - это я бы сказал, швейцарские аналитики сильно перехвалили наш укравтодор.
вот 159 - это уже ближе к реальности
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:39
Re: Укравтодор спростував інформацію про якість українських.
Так ситуация ещё плачевнее, чем я ожидал???
Если учесть, что состояние дорог весной 2018го намного хуже чем в 2016м, то в следующий рейтинг Украина точно "возглавит". С конца(((
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