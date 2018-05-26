Укравтодор спростував інформацію про якість українських...

Додано: Вів 05 чер, 2018 07:20

Жаль что бараны из Укравтодора не могут понять что можно и в тысячу раз увеличивать колличество работы но если в тысячу раз уменьшить качество пользы для людей не будет. Понятное дело что автодор получает не за качество а за количество, и это печально. Единственный выход из этого введение практики из ближней Европы : тендерное строительство и ремонт., страхование полученного результата., контроль качества выполненой работы независимыми экспертами. возможно выплата оплаты работы по сроку окончания гарантийного срока выполненой работы (а это не до первого дождя. а минимум 5 лет для трасс и шоссе и 15 лет для улиц малой транспортной загрузки.) К тому же в крупных городах ввести запрет на проезд автотранспорта с грузом весом более 10 тонн. Сам не однократно являюсь свидетелем того, что тяжеловозы с перегрузом +20 тон разбивают дороги и мосты с цикличностью в один год, Возле моей работы находиться как раз вьезд в городи и ремонтируют его по два раза в год.