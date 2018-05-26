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Укравтодор спростував інформацію
про якість українських...

Укравтодор спростував інформацію про якість українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:02

Автодор - БРЕХУН!!!
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Повідомлень: 233
З нами з: 06.08.13
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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