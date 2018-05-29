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Японський міністр фінансів
поверне річну зарплату через...

Японський міністр фінансів поверне річну зарплату через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:52

Японський міністр фінансів поверне річну зарплату через...

Пропонуємо до обговорення:
В Японії віце-прем'єр, голова Міністерства фінансів Таро Асо поверне річну зарплату в знак вибачення за підробку в його відомстві документів. Про це повідомляє телеканал NHK.

Дивися повний текст Японський міністр фінансів поверне річну зарплату через гучний скандал.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:52

Так профит же больше наверняка :-)
hodkonem36
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