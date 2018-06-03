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Електромобілі в Україні
стануть ще доступнішими -...

Електромобілі в Україні стануть ще доступнішими -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:00

Електромобілі в Україні стануть ще доступнішими -...

Пропонуємо до обговорення:
Проект закону покликаний стимулювати більшою мірою не продажі, а виробництво електрокарів і комплектуючих до них.

Дивися повний текст Електромобілі в Україні стануть ще доступнішими - законопроект.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:01

В Украине откудато появилися разработанные месторождения лития(сырье)?
Есть только в Донецкой области запасы, добыча активно не ведется.
arheops
 
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