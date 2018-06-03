Проект закону покликаний стимулювати більшою мірою не продажі, а виробництво електрокарів і комплектуючих до них.
Дивися повний текст Електромобілі в Україні стануть ще доступнішими - законопроект.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 18:00
Електромобілі в Україні стануть ще доступнішими -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електромобілі в Україні стануть ще доступнішими - законопроект.
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:01
В Украине откудато появилися разработанные месторождения лития(сырье)?
Есть только в Донецкой области запасы, добыча активно не ведется.
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:57
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