В українців є можливість не виїжджаючи з країни заробляти до 100 тисяч гривень на місяць.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 20:32
За яку роботу можна отримати зарплатню у 100 тис....
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Дивися повний текст За яку роботу можна отримати зарплатню у 100 тис. гривень - експерт.
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:54
Наприклад, прибиральниці офісу в Ізраїлі пропонують 50 тисяч гривень,
Не многовато ли за уборку в одном офисе?
37000 грн минимальная зарплата в Израиле,т.к. жилье и остальное там очень дорогие, но это для лиц имеющих гражданство или ВНЖ, остальным платят и меньше чем по минимуму, да и кидают нередко.
back in USSR
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