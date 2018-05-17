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За яку роботу можна отримати
зарплатню у 100 тис....

За яку роботу можна отримати зарплатню у 100 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:32

За яку роботу можна отримати зарплатню у 100 тис....

Пропонуємо до обговорення:
В українців є можливість не виїжджаючи з країни заробляти до 100 тисяч гривень на місяць.

Дивися повний текст За яку роботу можна отримати зарплатню у 100 тис. гривень - експерт.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:54

Наприклад, прибиральниці офісу в Ізраїлі пропонують 50 тисяч гривень,

Не многовато ли за уборку в одном офисе?
37000 грн минимальная зарплата в Израиле,т.к. жилье и остальное там очень дорогие, но это для лиц имеющих гражданство или ВНЖ, остальным платят и меньше чем по минимуму, да и кидают нередко.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:55

Re: За яку роботу можна отримати зарплатню у 100 тис....

Студенты разве это сфера? Обьявлений много, так они лошков ищут на продаю "по домам" или "на улице" потом еще не платят.
Не говоря про расклейку объявлений и прочую чепуху на которой легко обмануть.

Это эксперт называется?
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