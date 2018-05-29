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Україна ввійшла до топ-трійки
світових лідерів з...

Україна ввійшла до топ-трійки світових лідерів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:28

Україна ввійшла до топ-трійки світових лідерів з...

Пропонуємо до обговорення:
Китай залишається незмінним лідером серед світових експортерів меду з питомою вагою в загальному обсязі експорту, що дорівнює 19%.

Дивися повний текст Україна ввійшла до топ-трійки світових лідерів з експорту меду - OОН.
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