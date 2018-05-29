Китай залишається незмінним лідером серед світових експортерів меду з питомою вагою в загальному обсязі експорту, що дорівнює 19%.
Дивися повний текст Україна ввійшла до топ-трійки світових лідерів з експорту меду - OОН.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 21:28
Україна ввійшла до топ-трійки світових лідерів з...
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Дивися повний текст Україна ввійшла до топ-трійки світових лідерів з експорту меду - OОН.
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