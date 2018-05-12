Бланк рахунок-повідомлення буде складатися із чотирьох основних блоків:
Дивися повний текст Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:32
Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги.
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