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Киянам обіцяють єдину квитанцію
за комунальні послуги

Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:32

Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги

Пропонуємо до обговорення:
Бланк рахунок-повідомлення буде складатися із чотирьох основних блоків:

Дивися повний текст Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:32

Фактическую бумажку, железную, броню.... /проф. Преображенский/
vadim_a66
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