Бланк рахунок-повідомлення буде складатися із чотирьох основних блоків:
Дивися повний текст Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 21:32
Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги.
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:57
Киевэнерго уже 2 раза за год меняло сайт биллинговой системы, на новый ни зайти ни зарегистрироваться не могу, суппорт не отвечает... Киевводоканал насчитало 175грн долга в квартире со счетчиками где никто не живет, решить вопрос не возможно... По теплой воде в начале года перерссчет какой-то сделали и насчитали 600грн долга, после обрашения пересчитали на 0 и указали, мол сам дурак, показания счетчиков не внес, хотя все вносилось ежемесячно. Теперь по горячей воде в очередной раз сменился биллинг и все обнулилось, куда вносить данные счетчиков по кухне и ванной - не понятно, суппорт сново молчит... А теперь представьте бабушку-пенсионерку, как ей с этим всем расхлебаться ?????
Додано: Вів 05 чер, 2018 07:15
Вот вы прошли все дороги этого ада. И теперь представьте что будет если разрешат населению оружие?
Больше всего матов я слышал в Киевэнерго. И они на это заслуживают.
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:21
Назначение населения в этой стране не разбираться, а молча платить сколько скажут. Или "освобождайте помещение"
Всё IMHO
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