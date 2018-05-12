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Киянам обіцяють єдину квитанцію
за комунальні послуги

Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:32

Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги

Пропонуємо до обговорення:
Бланк рахунок-повідомлення буде складатися із чотирьох основних блоків:

Дивися повний текст Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:32

Фактическую бумажку, железную, броню.... /проф. Преображенский/
vadim_a66
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:57

Киевэнерго уже 2 раза за год меняло сайт биллинговой системы, на новый ни зайти ни зарегистрироваться не могу, суппорт не отвечает... Киевводоканал насчитало 175грн долга в квартире со счетчиками где никто не живет, решить вопрос не возможно... По теплой воде в начале года перерссчет какой-то сделали и насчитали 600грн долга, после обрашения пересчитали на 0 и указали, мол сам дурак, показания счетчиков не внес, хотя все вносилось ежемесячно. Теперь по горячей воде в очередной раз сменился биллинг и все обнулилось, куда вносить данные счетчиков по кухне и ванной - не понятно, суппорт сново молчит... А теперь представьте бабушку-пенсионерку, как ей с этим всем расхлебаться ?????
civ
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:15

  civ написав:Киевэнерго уже 2 раза за год меняло сайт биллинговой системы, на новый ни зайти ни зарегистрироваться не могу, суппорт не отвечает... Киевводоканал насчитало 175грн долга в квартире со счетчиками где никто не живет, решить вопрос не возможно... По теплой воде в начале года перерссчет какой-то сделали и насчитали 600грн долга, после обрашения пересчитали на 0 и указали, мол сам дурак, показания счетчиков не внес, хотя все вносилось ежемесячно. Теперь по горячей воде в очередной раз сменился биллинг и все обнулилось, куда вносить данные счетчиков по кухне и ванной - не понятно, суппорт сново молчит... А теперь представьте бабушку-пенсионерку, как ей с этим всем расхлебаться ?????

Вот вы прошли все дороги этого ада. И теперь представьте что будет если разрешат населению оружие?
Больше всего матов я слышал в Киевэнерго. И они на это заслуживают.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:21

  civ написав:А теперь представьте бабушку-пенсионерку, как ей с этим всем расхлебаться ?????

Назначение населения в этой стране не разбираться, а молча платить сколько скажут. Или "освобождайте помещение"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:37

Re: обман

Шо, опять? Уже ж была одна бумажка! Не по-европейски! - позаключали кучу новых договоров и ессесно разные бумажки. Теперь бумажку самому разрезать придется? или вводится один счет-получатель?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:24

  civ написав:Теперь по горячей воде в очередной раз сменился биллинг и все обнулилось, куда вносить данные счетчиков по кухне и ванной - не понятно,

http://m.kievvlast.com.ua/news/tsentr-kommunalnogo-servisa-dal-novye-razyasneniya-klientam-kp-kievteploe-nergo
"Для передачи показаний квартирных приборов учета отопления и горячей воды без дальнейшей уплаты нужно выбрать адрес, нажать кнопку “Внести показания счетчиков”, которая находится внизу счета, ввести текущие показания и поставить отметку бойлера (при наличии). По завершению - нажать кнопку “Отправить данные”
l66
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:28

  civ написав:Киевэнерго уже 2 раза за год меняло сайт биллинговой системы, на новый ни зайти ни зарегистрироваться не могу,

На новом сайте Киевэнерго используйте логин и пароль от старого сайта.
Откроется Ваш личный кабинет, он не изменился.

Если Вы забыли логин или пароль, то восстановить можно через сообщение в E-mail
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:52

Зачем? Так же удобно, 10 квитанций..
Rainbow
 
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