RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Польщі планують збудувати
найбільший аеропорт в Європі

У Польщі планують збудувати найбільший аеропорт в Європі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:32

У Польщі планують збудувати найбільший аеропорт в Європі

Пропонуємо до обговорення:
Пасажиропотік майбутнього аеропорту розрахований на 100 мільйонів пасажирів.

Дивися повний текст У Польщі планують збудувати найбільший аеропорт в Європі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82358
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:32

у нас за 8 месяцев могут только пару этажей построить в доме...
eu331985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 206
З нами з: 20.02.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:39

мало верится в 100 млн. пассажиров, так как пока в мире рекорд по пассадиропотоку составляет 90 млн., а в европе менее 80 млн.
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3517
З нами з: 06.08.08
Подякував: 184 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Pegasmaster, slavek і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу 1 ... 6, 7, 8
R2 » Чет 17 тра, 2018 11:34
74 5800
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 19:51
rjkz
Меркель назвала "найкращу гарантію" миру в Європі
R2 » П'ят 01 чер, 2018 07:08
2 59
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 12:50
MoGW
"УЗ" прогнозує перевезення по маршруту Київ-аеропорт...
R2 » Нед 27 тра, 2018 10:14
7 360
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 17:45
SMOKE

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.