Пасажиропотік майбутнього аеропорту розрахований на 100 мільйонів пасажирів.
Дивися повний текст У Польщі планують збудувати найбільший аеропорт в Європі.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 21:32
У Польщі планують збудувати найбільший аеропорт в Європі
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Дивися повний текст У Польщі планують збудувати найбільший аеропорт в Європі.
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:39
мало верится в 100 млн. пассажиров, так как пока в мире рекорд по пассадиропотоку составляет 90 млн., а в европе менее 80 млн.
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