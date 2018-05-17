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Microsoft купує GitHub
за $7,5 мільярда

Microsoft купує GitHub за $7,5 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 02:26

Microsoft купує GitHub за $7,5 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Подробиці угоди, включаючи її суму, в повідомленні Microsoft не розкриваються.

Дивися повний текст Microsoft купує GitHub за $7,5 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 02:26

Хана библиотеке :-) Ну и база данных кодеров в лапах у мелкомягких...
hodkonem36
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