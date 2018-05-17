Подробиці угоди, включаючи її суму, в повідомленні Microsoft не розкриваються.
Дивися повний текст Microsoft купує GitHub за $7,5 мільярда.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 02:26
Microsoft купує GitHub за $7,5 мільярда
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft купує GitHub за $7,5 мільярда.
Додано: Вів 05 чер, 2018 02:26
Хана библиотеке :-) Ну и база данных кодеров в лапах у мелкомягких...
Додано: Вів 05 чер, 2018 07:15
Жлобософт... "бабло що перемагає зло" (Телефонний бізнес "Нокіі" нещодавно знищили схожим способом, заславши туди свого "хробака" у якості CEO. Де тепер жлобософтівські "нокіі-луміа"???)
RIP, GitHub
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