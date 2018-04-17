Очевидно, що це один з важливих факторів, який необхідно враховувати при інвестиціях в криптовалюти.
Дивися повний текст Наскільки реальна атака 51% на Litecoin - експерт.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 05:43
Наскільки реальна атака 51% на Litecoin - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наскільки реальна атака 51% на Litecoin - експерт.
Додано: Вів 05 чер, 2018 06:30
А вообще, стоит обладателям майнинговых мощностей объединиться в 51%-е большинство и они практически моментально станут полновластными хозяевами сети, а стало быть, смогут удвоить количество монет в своих кошельках.
Такое может вполне быть реализовано даже при помощи смарт-контрактов.
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