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Наскільки реальна атака
51% на Litecoin - експерт

Наскільки реальна атака 51% на Litecoin - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 05:43

Наскільки реальна атака 51% на Litecoin - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Очевидно, що це один з важливих факторів, який необхідно враховувати при інвестиціях в криптовалюти.

Дивися повний текст Наскільки реальна атака 51% на Litecoin - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 05:43

Хоть бы ссылку дали на калькулятор
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 06:30

А вообще, стоит обладателям майнинговых мощностей объединиться в 51%-е большинство и они практически моментально станут полновластными хозяевами сети, а стало быть, смогут удвоить количество монет в своих кошельках.
Такое может вполне быть реализовано даже при помощи смарт-контрактов.
hodkonem36
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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