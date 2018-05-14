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НБУ розглядає два сценарії
розвитку подій залежно від...

НБУ розглядає два сценарії розвитку подій залежно від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:09

НБУ розглядає два сценарії розвитку подій залежно від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в оприлюдненому документі з чергове засідання Комітету з монетарної політики НБУ.

Дивися повний текст НБУ розглядає два сценарії розвитку подій залежно від співпраці з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:10

У нас один сценарий - дефолт.
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