Про це йдеться в оприлюдненому документі з чергове засідання Комітету з монетарної політики НБУ.
Дивися повний текст НБУ розглядає два сценарії розвитку подій залежно від співпраці з МВФ.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 07:09
НБУ розглядає два сценарії розвитку подій залежно від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ розглядає два сценарії розвитку подій залежно від співпраці з МВФ.
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:57
p_a_l, на щастя, в України сценарій інший, ніж у вас. А який сценарій у вас - нікого не хвилює.
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