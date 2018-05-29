Зараз триває робота з підготовки конкурсу з відбору радника.
Дивися повний текст ОПЗ буде приватизовано за новим законом із залученням радника.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 07:48
ОПЗ буде приватизовано за новим законом із залученням...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ОПЗ буде приватизовано за новим законом із залученням радника.
Додано: Вів 05 чер, 2018 07:48
Цирк на дроті.Повсюду одні "фахівці",але їм потрібен ще й "советник".Може чесніше назвать його "смотрящий".
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:07
Жесть, четвертый год не могут продать один из самых выгодных активов.
Уже и стоимость приватизации ОПЗ за три года уронили в 10 раз - с 500 млн баксов до 50 млн.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:46
Можно сносить и строить лапшичный завод. У горереформаторов-кредитопросителей только это хорошо получается.
имхо
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