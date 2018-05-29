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ОПЗ буде приватизовано за
новим законом із залученням...

ОПЗ буде приватизовано за новим законом із залученням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:48

ОПЗ буде приватизовано за новим законом із залученням...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз триває робота з підготовки конкурсу з відбору радника.

Дивися повний текст ОПЗ буде приватизовано за новим законом із залученням радника.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:48

Цирк на дроті.Повсюду одні "фахівці",але їм потрібен ще й "советник".Може чесніше назвать його "смотрящий".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:07

  sena_2008atp написав:Цирк на дроті.Повсюду одні "фахівці",але їм потрібен ще й "советник".Може чесніше назвать його "смотрящий".



Жесть, четвертый год не могут продать один из самых выгодных активов.
Уже и стоимость приватизации ОПЗ за три года уронили в 10 раз - с 500 млн баксов до 50 млн.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:15

"Так не доставайся же ты никому!"
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:46

Можно сносить и строить лапшичный завод. У горереформаторов-кредитопросителей только это хорошо получается.
имхо
cccp30000
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