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Відсутність траншу МВФ залишить
Україну без кредитів –...

Відсутність траншу МВФ залишить Україну без кредитів –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:03

Відсутність траншу МВФ залишить Україну без кредитів –...

Пропонуємо до обговорення:
Разом з падінням суверенних євробондів впали ціни і на корпоративні позики.

Дивися повний текст Відсутність траншу МВФ залишить Україну без кредитів – Dragon Capital.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:03

Томаш прикупил облигаций и грустит???
olegpm16
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:22

это просто какая-то злобная рекурсия получается. Нечто вроде женской теории замкнутого круга "не тр... - появляются прыщи; появляются прыщи - не тр..."
sequence
 
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