Разом з падінням суверенних євробондів впали ціни і на корпоративні позики.
Дивися повний текст Відсутність траншу МВФ залишить Україну без кредитів – Dragon Capital.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:03
Відсутність траншу МВФ залишить Україну без кредитів –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відсутність траншу МВФ залишить Україну без кредитів – Dragon Capital.
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:22
это просто какая-то злобная рекурсия получается. Нечто вроде женской теории замкнутого круга "не тр... - появляются прыщи; появляются прыщи - не тр..."
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