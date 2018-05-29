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Дорога нафта: НБУ попередив
про зростання цін на товари

Дорога нафта: НБУ попередив про зростання цін на товари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:17

Дорога нафта: НБУ попередив про зростання цін на товари

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в витягу з протоколу засідання Комітету НБУ з монетарної політики.

Дивися повний текст Дорога нафта: НБУ попередив про зростання цін на товари.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:17

Один буржуй сто лет назад хотел сказать: "Это не_фть...{юхать}". Да только не успел договорить.
hodkonem36
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