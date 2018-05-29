Про це йдеться в витягу з протоколу засідання Комітету НБУ з монетарної політики.
Дивися повний текст Дорога нафта: НБУ попередив про зростання цін на товари.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:17
Дорога нафта: НБУ попередив про зростання цін на товари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дорога нафта: НБУ попередив про зростання цін на товари.
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:17
Один буржуй сто лет назад хотел сказать: "Это не_фть...{юхать}". Да только не успел договорить.
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