Овочі влітку традиційно дешевшають, але деякі популярні продтовари стануть дорожче.
Дивися повний текст Фахівці розповіли, як за літо подорожчають продукти.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:25
Фахівці розповіли, як за літо подорожчають продукти
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Дивися повний текст Фахівці розповіли, як за літо подорожчають продукти.
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:26
" ...уверена аналитик УАК Неля Онищенко...". Журналюги полагают что читатель ориентируется во всем многообразии аббревиатур как в своих пяти пальцах?
Уак — народ, ныне являющийся одним из шести племён (конырат (хунгират), уак, керей, аргын, кипчак и найманы), составляющих так называемую Среднюю Орду (каз. Орта жүз) казахов (см. казахи). Уак — самое малочисленное племя Средней Орды.
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