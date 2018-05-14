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Фахівці розповіли, як за
літо подорожчають продукти

Фахівці розповіли, як за літо подорожчають продукти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:25

Фахівці розповіли, як за літо подорожчають продукти

Пропонуємо до обговорення:
Овочі влітку традиційно дешевшають, але деякі популярні продтовари стануть дорожче.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:26

" ...уверена аналитик УАК Неля Онищенко...". Журналюги полагают что читатель ориентируется во всем многообразии аббревиатур как в своих пяти пальцах?
Уак — народ, ныне являющийся одним из шести племён (конырат (хунгират), уак, керей, аргын, кипчак и найманы), составляющих так называемую Среднюю Орду (каз. Орта жүз) казахов (см. казахи). Уак — самое малочисленное племя Средней Орды.
hodkonem36
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Онищенко хорошая фамилия для специалиста по повышению цен
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:33

В заголовку - про сезонне підвищення цін. У першому реченні - про сезонне зниження цін. Всперопальство - таке всепропальство.
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