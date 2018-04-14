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Інвестиції в сільське господарство в I кв. склали 10,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:31
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням, це на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст Інвестиції в сільське господарство в I кв. склали 10,5 млрд грн
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R2
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:31
Поэтому повысятся цены на продукты
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hodkonem36
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