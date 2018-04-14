Згідно з повідомленням, це на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст Інвестиції в сільське господарство в I кв. склали 10,5 млрд грн.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:31
Інвестиції в сільське господарство в I кв. склали 10,5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвестиції в сільське господарство в I кв. склали 10,5 млрд грн.
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:34
hodkonem36, ріст інвестицій призводить до збільшення виробництва, збільшення виробництва призводить до заповнення ринку, конкуренції та зниження цін. Це азбучні речі.
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