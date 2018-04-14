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Інвестиції в сільське господарство
в I кв. склали 10,5...

Інвестиції в сільське господарство в I кв. склали 10,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:31

Інвестиції в сільське господарство в I кв. склали 10,5...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням, це на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Дивися повний текст Інвестиції в сільське господарство в I кв. склали 10,5 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:31

Поэтому повысятся цены на продукты
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:34

hodkonem36, ріст інвестицій призводить до збільшення виробництва, збільшення виробництва призводить до заповнення ринку, конкуренції та зниження цін. Це азбучні речі.
Sharpe
 
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