|
|
Nokia перевипустила легендарний телефон з Матриці
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:40
Пропонуємо до обговорення:
Телефон Nokia 8110 4G почав надходити в продаж. Нагадаємо, спочатку HMD Global представила перевидану версію легендарного телефону-банана Nokia 8110 в лютому на виставці MWC 2018.
Дивися повний текст Nokia перевипустила легендарний телефон з Матриці
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82367
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:40
перевыпустила из матрицы?
-
hodkonem36
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 11.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему