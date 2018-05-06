RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Nokia перевипустила
легендарний телефон з Матриці

Nokia перевипустила легендарний телефон з Матриці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:40

Nokia перевипустила легендарний телефон з Матриці

Пропонуємо до обговорення:
Телефон Nokia 8110 4G почав надходити в продаж. Нагадаємо, спочатку HMD Global представила перевидану версію легендарного телефону-банана Nokia 8110 в лютому на виставці MWC 2018.

Дивися повний текст Nokia перевипустила легендарний телефон з Матриці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82367
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:40

перевыпустила из матрицы?
hodkonem36
Аватар користувача
 
Повідомлень: 305
З нами з: 11.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Подолянин і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Виробник смартфонів Nokia залучив $100 млн і тепер...
R2 » Вів 22 тра, 2018 22:39
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 11:02
vitali_kalinin
У Росії випустили кнопковий телефон за $70 тисяч (фото)
R2 » Нед 06 тра, 2018 14:03
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 14:03
se64plus
Бюджетний Nokia 3 отримав останню версію Android
R2 » П'ят 13 кві, 2018 23:58
1 121
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 23:58
civ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.