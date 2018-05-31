"Нафтогаз" нагадує, що також ініціював арешт активів в інших юрисдикціях.
Дивися повний текст "Нафтогаз": суд заарештував голландські активи "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 09:32
"Нафтогаз": суд заарештував голландські активи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Нафтогаз": суд заарештував голландські активи "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Додано: Вів 05 чер, 2018 09:32
Отлично ! А они нам говорили в Украине нечего арестовывать. Арестуем в голландии.
Додано: Вів 05 чер, 2018 09:34
Кстати решение избавиться от активов - например выставленная на продажу Оушен плаза Ротенбергов вероятно от ясного понимания что если не успеют продать могут вообще лишиться в результате судебных решений.
Додано: Вів 05 чер, 2018 09:47
Re: "Нафтогаз": суд заарештував голландські активи...
Все теперь газпрому конец и цены на газ упадут и рашка развалится со дня на день...правда, шесть из семи компаний, мягко говоря, просто проигнорировали это решение, а одна все-таки согласилась поговорить на тему ареста, но это никак не может испортить очередную "пэрэмогу"...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:06
Re: "Нафтогаз": суд заарештував голландські активи...
Арест долей в компаниях совсем не означает принудительную продажу активов. К тому же, без участия «Газпрома» цена арестованных акций стремиться к нулю.
Пока результат деятельности «Нафтогаза» по этой теме – это минус $40 млн. на премии руководству.
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:42
Цена арестованных акций Украину не волнует. Чем больше упадет цена, тем просто больше потеряет мяспром. Украина получает то, что огласил суд.
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