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"Нафтогаз": суд
заарештував голландські активи...

"Нафтогаз": суд заарештував голландські активи...
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:32

"Нафтогаз": суд заарештував голландські активи...

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" нагадує, що також ініціював арешт активів в інших юрисдикціях.

Дивися повний текст "Нафтогаз": суд заарештував голландські активи "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.
R2
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Отлично ! А они нам говорили в Украине нечего арестовывать. Арестуем в голландии.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:34

Кстати решение избавиться от активов - например выставленная на продажу Оушен плаза Ротенбергов вероятно от ясного понимания что если не успеют продать могут вообще лишиться в результате судебных решений.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:47

Re: "Нафтогаз": суд заарештував голландські активи...

Все теперь газпрому конец и цены на газ упадут и рашка развалится со дня на день...правда, шесть из семи компаний, мягко говоря, просто проигнорировали это решение, а одна все-таки согласилась поговорить на тему ареста, но это никак не может испортить очередную "пэрэмогу"...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:06

Re: "Нафтогаз": суд заарештував голландські активи...

Арест долей в компаниях совсем не означает принудительную продажу активов. К тому же, без участия «Газпрома» цена арестованных акций стремиться к нулю.
Пока результат деятельности «Нафтогаза» по этой теме – это минус $40 млн. на премии руководству.
valme
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:42

  valme написав:Арест долей в компаниях совсем не означает принудительную продажу активов. К тому же, без участия «Газпрома» цена арестованных акций стремиться к нулю. Пока результат деятельности «Нафтогаза» по этой теме – это минус $40 млн. на премии руководству.

Цена арестованных акций Украину не волнует. Чем больше упадет цена, тем просто больше потеряет мяспром. Украина получает то, что огласил суд.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:16

  antikkristall написав:Все теперь газпрому конец и цены на газ упадут и рашка развалится со дня на день...правда, шесть из семи компаний, мягко говоря, просто проигнорировали это решение


Ну значит арестуют с игнорированием. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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