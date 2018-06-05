RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на будівництво в Україні
збільшились на чверть

Ціни на будівництво в Україні збільшились на чверть
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:14

Ціни на будівництво в Україні збільшились на чверть

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше подорожчали будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд.

Дивися повний текст Ціни на будівництво в Україні збільшились на чверть.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82399
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:14

Странно: в Австрии, Болгарии- стоимость строительства, ниже чем в Украине. Наверное это украинское ноу-хау, и качество строительства 1000% наверное, лучше чем в ЕС. А, нет- в разы хуже.
Reddick
 
Повідомлень: 65
З нами з: 08.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:10

  Reddick написав:Странно: в Австрии, Болгарии- стоимость строительства, ниже чем в Украине. Наверное это украинское ноу-хау, и качество строительства 1000% наверное, лучше чем в ЕС. А, нет- в разы хуже.


Можете озвучить стоимость кв.м. в Австрии и Болгарии?
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4850
З нами з: 16.08.09
Подякував: 99 раз.
Подякували: 860 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:53

slavek http://bulgariadom.com/realty/bahami-solnechnyy-bereg/ вот пример- 428 евро/квадрат. И это уже с отделкой.
Reddick
 
Повідомлень: 65
З нами з: 08.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 05 чер, 2018 15:39
35 1940
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 15:24
baran
В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло 1 ... 4, 5, 6
R2 » Вів 05 чер, 2018 11:15
56 4129
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 15:04
antey1969
В Україні знизяться ціни на квартири - експерт
R2 » Сер 06 чер, 2018 07:08
3 136
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 08:49
ellinas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7010)
06.06.2018 16:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.