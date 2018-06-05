Найбільше подорожчали будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд.
Дивися повний текст Ціни на будівництво в Україні збільшились на чверть.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 10:14
Ціни на будівництво в Україні збільшились на чверть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на будівництво в Україні збільшились на чверть.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:14
Странно: в Австрии, Болгарии- стоимость строительства, ниже чем в Украине. Наверное это украинское ноу-хау, и качество строительства 1000% наверное, лучше чем в ЕС. А, нет- в разы хуже.
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:10
Можете озвучить стоимость кв.м. в Австрии и Болгарии?
back in USSR
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:53
slavek
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