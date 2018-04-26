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Ціни на будівництво в Україні
збільшились на чверть

Ціни на будівництво в Україні збільшились на чверть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:14

Ціни на будівництво в Україні збільшились на чверть

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше подорожчали будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд.

Дивися повний текст Ціни на будівництво в Україні збільшились на чверть.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:14

Странно: в Австрии, Болгарии- стоимость строительства, ниже чем в Украине. Наверное это украинское ноу-хау, и качество строительства 1000% наверное, лучше чем в ЕС. А, нет- в разы хуже.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:10

  Reddick написав:Странно: в Австрии, Болгарии- стоимость строительства, ниже чем в Украине. Наверное это украинское ноу-хау, и качество строительства 1000% наверное, лучше чем в ЕС. А, нет- в разы хуже.


Можете озвучить стоимость кв.м. в Австрии и Болгарии?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:53

slavek http://bulgariadom.com/realty/bahami-solnechnyy-bereg/ вот пример- 428 евро/квадрат. И это уже с отделкой.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 10:03

Важливий момент (це до того, як подано інформацію - щоби написати аби що, щоб "клікали", чи подати якийсь зміст) - ціни зросли "номінальні", чи з "урахуванням інфляції"? бо якщо то лише "номінальне" збільшення, то "сенсації", враховуючи майже таку саму інфляцію, ніякої немає. (Певне, що збільшення сталося у номінальному вираженні, а редактори-"н'юзмейкери" навмисне випустили важливе уточнення, для "інтриги" "невибагливих читачів". Аби клікали)
verano_porteno
 
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