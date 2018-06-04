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Введення RAB: тарифи на електрику
в Україні залишаться...

Введення RAB: тарифи на електрику в Україні залишаться...
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:48

Введення RAB: тарифи на електрику в Україні залишаться...

Пропонуємо до обговорення:
Основне завдання RAB-регулювання полягає в тому, щоб підвищити економічну ефективність і поліпшити стандарти якості.

Дивися повний текст Введення RAB: тарифи на електрику в Україні залишаться найнижчими в Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:48

Чому завжди забувають нагадувать,що і зарплати в Україні є самими нижчими у Європі у 30 разів.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:51

А в загалі треба просто не красти,бо ніякі RAB тарифи нічого не вирішать.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:58

Re: Введення RAB: тарифи на електрику в Україні залишаться..

никак не откажутся от сладкой и такой приятной идеи на ровном месте нагреть народ.
вот и выдумывают всякую хрень.
19yuriy91
 
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звучит так символически, без намека - RAB, а все словоблудие ведет к одному - росту тарифов пересичному и промышленности
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:29

а может сначала сделаете качество услуг соответствующего уровня, а потом уже цену поднимете? А то в цене на бензин налог на дороги содержится, а дороги одни из самых плохих в мире. Так же будет и с раб-тарифами.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:39

  19yuriy91 написав:никак не откажутся от сладкой и такой приятной идеи на ровном месте нагреть народ. вот и выдумывают всякую хрень.

Никак совки не откажутся от сладкой идеи все нашару, как клопы высасывая из государства все соки, вудущее у детей, перспективы.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:51

Низкая цена, потому что избыточное производство и высокая доля дешевой энергии с АЭС на рынке. К тому же на производственные мощности со старта не было затрат - все досталось от "клятого" Совка.
Я не против платить за электроенергию по мировым ценам, но сначала пусть "талановытые" Порошенко, Гройсман или Ахметов построят хоть одну ГЭС или АЭС - тогда по крайней мере мне будет понятно, за что плачу
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:54

А с чего вдруг в тарифе должна быть инвестиционная или амортизационная составляющая?

Сколько Ахметов или Кононенко, или Бабаков вложили в энергетику?

Приватизировали за копейки, а теперь хотят амортизировать "по мировым ценам"?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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