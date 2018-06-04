Основне завдання RAB-регулювання полягає в тому, щоб підвищити економічну ефективність і поліпшити стандарти якості.
Дивися повний текст Введення RAB: тарифи на електрику в Україні залишаться найнижчими в Європі.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 10:48
Введення RAB: тарифи на електрику в Україні залишаться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Введення RAB: тарифи на електрику в Україні залишаться найнижчими в Європі.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:48
Чому завжди забувають нагадувать,що і зарплати в Україні є самими нижчими у Європі у 30 разів.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:51
А в загалі треба просто не красти,бо ніякі RAB тарифи нічого не вирішать.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:58
Re: Введення RAB: тарифи на електрику в Україні залишаться..
никак не откажутся от сладкой и такой приятной идеи на ровном месте нагреть народ.
вот и выдумывают всякую хрень.
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:25
звучит так символически, без намека - RAB, а все словоблудие ведет к одному - росту тарифов пересичному и промышленности
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:29
а может сначала сделаете качество услуг соответствующего уровня, а потом уже цену поднимете? А то в цене на бензин налог на дороги содержится, а дороги одни из самых плохих в мире. Так же будет и с раб-тарифами.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:39
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:51
Низкая цена, потому что избыточное производство и высокая доля дешевой энергии с АЭС на рынке. К тому же на производственные мощности со старта не было затрат - все досталось от "клятого" Совка.
Я не против платить за электроенергию по мировым ценам, но сначала пусть "талановытые" Порошенко, Гройсман или Ахметов построят хоть одну ГЭС или АЭС - тогда по крайней мере мне будет понятно, за что плачу
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:54
А с чего вдруг в тарифе должна быть инвестиционная или амортизационная составляющая?
Сколько Ахметов или Кононенко, или Бабаков вложили в энергетику?
Приватизировали за копейки, а теперь хотят амортизировать "по мировым ценам"?
Всё IMHO
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