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В Україні можуть ввести
абонплату на воду і тепло

В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:15

В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло

Пропонуємо до обговорення:
Абонплата на воду і тепло буде розраховуватися за формулою, що не залежить ні від метражу, ні від кількості прописаних у квартирі.

Дивися повний текст В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:15

Опять нравится формулировка - плата за подключение к системе. Что каждый месяц подключают?
laa1999
 
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Пилите Шура, пилите ... :) Не пользуюсь горячей водой из системы уже как 3 года, какова процедура отключения ? ;) Или как всегда дела индейцев шерифа не ...

И если господа есть кто продвинутый что есть это подключение, его определение ? Хотя сам нашел :
"платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на обслуговування приладів - розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку;"

ладно почитаю, на ночь, может к утру пойму за что нас так :) А то "відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору" меня ввело в ступор, это что за порошок для принтера или амортизация клавиатуры и так каждый месяц ? Если у кого есть мысли так как не юрист и пока не понимаю данной трактовки.
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 05 чер, 2018 11:37, всього редагувалось 5 разів.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:22

да чего мелочиться - давайте уже абонплату за жизнь вводите...
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:23

а если в квартире несколько стояков труб?
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:24

  RomanTik написав:да чего мелочиться - давайте уже абонплату за жизнь вводите...

ну по сути все налоги, сборы, поборы, взятки и пошлины это и есть налог на жизнь.
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:36

  RomanTik написав:да чего мелочиться - давайте уже абонплату за жизнь вводите...

Она уже есть - НДС называется, зато окна, солнечный свет и воздух пока бесплатно - цените!
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:45

Помимо абонплаты на тепло можно еще ввести абонплату на жарко и холодно, а также за то, что светит солнце, дует ветер, идет дождь, снег. Ну, и конечно же, абонку на воздух...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:48

  r_skrypnik написав:а если в квартире несколько стояков труб?

Как-то пропустили такой момент.
Нужно ввести отдельную абонплату за "стояк".
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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cannabis_ua Это гендерная дискриминация. Женщинам платить не надо.)
romiks2009
 
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