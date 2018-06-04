В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло

Додано: Вів 05 чер, 2018 12:49

Я бы понял, если бы абонплата платилась отдельно компании поставщику за тепло, э/э... а в отдельной (старой) графе оптовая стоимость самого тепла, э/э.

А так это выглядит как борьба с людьми, к которым подведены коммуникации но которые не пользуются ком. услугами или пользуются в небольших объемах (не хватает даже на ослуживание сети).

Задумка как-бы логичная, но стоимость абонплаты не ясно из чего состоит. Да и сама абонплата должна быть плавающая и должна зависить от протяженности линии и проведенных работ на линии.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.