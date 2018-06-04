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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 12:22
Застройщик платит за подключение бешенные суммы плюс такие же взятки.Это он берет с т.н. инвесторов. Вобще-то водоканал должен нам платить за сети которыми он пользуется для поставки своей продукции-воды. Если абонплата на поддержание сетей, то должна уменьшиться стоимость услуг, где она сидит сейчас.
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:28
И за то что взошла Луна
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:34
Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
Здорово придумано. Воду и тепло можно и не подавать (или подавать неудовлетворительного качества), а денюшки все равно тебе платить будут.
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:49
Я бы понял, если бы абонплата платилась отдельно компании поставщику за тепло, э/э... а в отдельной (старой) графе оптовая стоимость самого тепла, э/э.
А так это выглядит как борьба с людьми, к которым подведены коммуникации но которые не пользуются ком. услугами или пользуются в небольших объемах (не хватает даже на ослуживание сети).
Задумка как-бы логичная, но стоимость абонплаты не ясно из чего состоит. Да и сама абонплата должна быть плавающая и должна зависить от протяженности линии и проведенных работ на линии.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:49
Как по мне плата + счетчик это норм. Сейчас куча квартир пустует. Систему надо обслуживать вне зависимости от того пользуется кто-то или нет.
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:16
Re: абонплата
Можете не платить/покупать.
ТВ можно не смотреть, но платить придется.
И за ремонт труб платить необходимо.
Стоимость куба воды меняться не будет, а вот стоимость обслуживания/абонплата, если вы останетесь с селе один, для вас существенно изменится (в большую сторону). вас отключат
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:28
классика всегда в цене
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:40
Re: цена/не цена
Вы же устали от Союза. За все хотите платить. И за газ и за трубы.
Только за импорт достаточно заплатить. дорого заплатить.
А что делать с трубами под ногами? - Ремонтировать. Самим. Или нанимать других (тех кто может, у кого руки). Потом контролировать. Потом контролировать (во время эксплуатации). Делать самим. Или за все все время платить и контролировать.
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