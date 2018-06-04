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В Україні можуть ввести
абонплату на воду і тепло

В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:17

  sal написав:
  vor12 написав:где Вы вообще в селе водопровод видели

Есть и водопроводы и газопроводы. И их нужно обслуживать. И закладывать в тариф за куб удобно при большом стабильном количестве потребителей. А это уже не украинский случай.
Не платить вообще - это путь в никуда. Они-то (власть/чиновники) уйдут/уедут к свом детям за границу. А многие останутся..

Так обслуживание заложено в тариф, а тариф никто уменьшать не будет (кратковременное уменьшение на копейки при введении абонки в рассчет не беру, так как после него будет значительное увеличение тарифа).
Тариф - это не оптовая цена газа, электроэнергии...
Тариф включает в себя допонительные затраты поставщика (туда входило и обслуживание труб).
Если бы абонка включала все затраты поставщика, а тариф только оптовую цену закупки, тогда можно было проверять эффективность поставщика и вводить новые методы его контроля что в теории должно повысть качество услуг или уменьшить их стоимость.
А так это дополнительная обдираловка, хоть и обоснованная.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:26

  sal написав: Есть и водопроводы и газопроводы. И их нужно обслуживать. И закладывать в тариф за куб удобно при большом стабильном количестве потребителей. А это уже не украинский случай. Не платить вообще - это путь в никуда. Они-то (власть/чиновники) уйдут/уедут к свом детям за границу. А многие останутся..

Что уедут, - то понятно... А Вы, я так понимаю, если поддерживаете надуманную абонплату, хотите чтобы они туда как можно богаче уехали??
vor12
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:26

А почему ограничиваться отоплением и газом? А пользование канализацией? Тут бы еще и счетчики установить. А тротуары? Ходишь - плати.А пользование видом из окна? Тут можно коэффициент эстетичности ввести: у кого на забор - одна плата, у кого на Днепр - другая.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:31

Re: надуманно

  gleb написав:А пользование канализацией?

Есть тариф за водоотвод горячей воды. Т.е канализацию. Кол-во слитых кубов равно кол-ву потребленных. В цивилизованном мире все прозрачно и понятно. К чему ваши словоблудия.
Другой вопрос, кто будет все это обслуживать, контролировать, а мы с чего за это будем платить? По одежке протянем ножки.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:35

Re: виды из окна

Вы же сами хотите знать (зачем), куда уходят ваши денюжки - получите кучу платежек (договоров).
Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги
И меняйте поставщиков, пока не удовлетворитесь. Меняйте докторов. Меняйте ЖЭКи. только тем и занимайтесь
если нет доверия
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:48

Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло

Извечный вопрос: продавцу всегда дешево, а покупателю - дорого.
На днях у меня в квартире лопнул общий стояк горячей воды. Я за свои деньги купил материалы и оплатил работу сантехников теплосети. Так за какое обслуживание сетей я еще должен платить?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:54

  Кузя написав:Извечный вопрос: продавцу всегда дешево, а покупателю - дорого.
На днях у меня в квартире лопнул общий стояк горячей воды. Я за свои деньги купил материалы и оплатил работу сантехников теплосети. Так за какое обслуживание сетей я еще должен платить?


Могу ошибаться но в формулировке я не узрел вопросов ремонта самих труб.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:01

Re: сантех

  Igorten написав:в формулировке я не узрел вопросов ремонта самих труб.

С чего-то же надо начинать. Отремонтируете пару раз общий стояк. Разберетесь в проблеме, научитесь. Будете активистом (гы) в своем доме. можно и в других.
Иначе "сделайте хорошо. я же плачу" будет означать - никак. но вы заплатите
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:10

  sal написав:Вы же сами хотите знать (зачем), куда уходят ваши денюжки - получите кучу платежек (договоров). Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги И меняйте поставщиков, пока не удовлетворитесь. Меняйте докторов. Меняйте ЖЭКи. только тем и занимайтесь если нет доверия

Вы реально не понимаете зачем всё это делается? и думаете что если Вы по второму разу заплатите 30 грн к вам вода как-то по-другому в квартиру течь будет? Или чем больше платежек тем лучше вы будете контролировать куда они идут? Их просто спиз.._ят, а вы как были с раздолбанными сетями, так с ними и останетесь. Лично я считаю что абонплата должна быть заложена в тариф, - кто больше потребил (т.е. проэксплуатировал сеть) тот и больше заплатил. Несправедливо как-то если особняк под Киевом за 10 мил дол. с тремя басейнами будет платить 30 грн наравне с бабулей-пенсионеркой в хрущевке, которая экономит как может и потребляет 2 куба в месяц (а ей вашей абонплатой платеж в два раза увеличат). Не правда ли?
vor12
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:19

Re: заложено

  vor12 написав:Вы реально не понимаете зачем всё это делается? и думаете что если Вы по второму разу заплатите 30 грн к вам вода как-то по-другому в квартиру течь будет? Или чем больше платежек тем лучше вы будете контролировать куда они идут? Их просто

Есть над чем подумать. Но не платить и не потреблять не получится. Обслуживающий персонал ждать, когда вы заплатите не будет. и трубы сгниют.
т.е.
  alyak написав:если у вас нет денег на эл энергию вы можете пойти на работу . если нет электростанции - будете сидеть без света по любому .
sal
 
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