В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло

Додано: Вів 05 чер, 2018 15:10

sal написав: Вы же сами хотите знать (зачем), куда уходят ваши денюжки - получите кучу платежек (договоров). Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги И меняйте поставщиков, пока не удовлетворитесь. Меняйте докторов. Меняйте ЖЭКи. только тем и занимайтесь если нет доверия Вы же сами хотите знать (зачем), куда уходят ваши денюжки - получите кучу платежек (договоров). Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги И меняйте поставщиков, пока не удовлетворитесь. Меняйте докторов. Меняйте ЖЭКи. только тем и занимайтесь если нет доверия

Вы реально не понимаете зачем всё это делается? и думаете что если Вы по второму разу заплатите 30 грн к вам вода как-то по-другому в квартиру течь будет? Или чем больше платежек тем лучше вы будете контролировать куда они идут? Их просто спиз.._ят, а вы как были с раздолбанными сетями, так с ними и останетесь. Лично я считаю что абонплата должна быть заложена в тариф, - кто больше потребил (т.е. проэксплуатировал сеть) тот и больше заплатил. Несправедливо как-то если особняк под Киевом за 10 мил дол. с тремя басейнами будет платить 30 грн наравне с бабулей-пенсионеркой в хрущевке, которая экономит как может и потребляет 2 куба в месяц (а ей вашей абонплатой платеж в два раза увеличат). Не правда ли?