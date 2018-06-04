В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
vor12 написав:где Вы вообще в селе водопровод видели
Есть и водопроводы и газопроводы. И их нужно обслуживать. И закладывать в тариф за куб удобно при большом стабильном количестве потребителей. А это уже не украинский случай. Не платить вообще - это путь в никуда. Они-то (власть/чиновники) уйдут/уедут к свом детям за границу. А многие останутся..
Так обслуживание заложено в тариф, а тариф никто уменьшать не будет (кратковременное уменьшение на копейки при введении абонки в рассчет не беру, так как после него будет значительное увеличение тарифа). Тариф - это не оптовая цена газа, электроэнергии... Тариф включает в себя допонительные затраты поставщика (туда входило и обслуживание труб). Если бы абонка включала все затраты поставщика, а тариф только оптовую цену закупки, тогда можно было проверять эффективность поставщика и вводить новые методы его контроля что в теории должно повысть качество услуг или уменьшить их стоимость. А так это дополнительная обдираловка, хоть и обоснованная.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
sal написав: Есть и водопроводы и газопроводы. И их нужно обслуживать. И закладывать в тариф за куб удобно при большом стабильном количестве потребителей. А это уже не украинский случай. Не платить вообще - это путь в никуда. Они-то (власть/чиновники) уйдут/уедут к свом детям за границу. А многие останутся..
Что уедут, - то понятно... А Вы, я так понимаю, если поддерживаете надуманную абонплату, хотите чтобы они туда как можно богаче уехали??
А почему ограничиваться отоплением и газом? А пользование канализацией? Тут бы еще и счетчики установить. А тротуары? Ходишь - плати.А пользование видом из окна? Тут можно коэффициент эстетичности ввести: у кого на забор - одна плата, у кого на Днепр - другая.
Есть тариф за водоотвод горячей воды. Т.е канализацию. Кол-во слитых кубов равно кол-ву потребленных. В цивилизованном мире все прозрачно и понятно. К чему ваши словоблудия. Другой вопрос, кто будет все это обслуживать, контролировать, а мы с чего за это будем платить? По одежке протянем ножки.
Вы же сами хотите знать (зачем), куда уходят ваши денюжки - получите кучу платежек (договоров). Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги И меняйте поставщиков, пока не удовлетворитесь. Меняйте докторов. Меняйте ЖЭКи. только тем и занимайтесь если нет доверия
Извечный вопрос: продавцу всегда дешево, а покупателю - дорого. На днях у меня в квартире лопнул общий стояк горячей воды. Я за свои деньги купил материалы и оплатил работу сантехников теплосети. Так за какое обслуживание сетей я еще должен платить?
Кузя написав:Извечный вопрос: продавцу всегда дешево, а покупателю - дорого. На днях у меня в квартире лопнул общий стояк горячей воды. Я за свои деньги купил материалы и оплатил работу сантехников теплосети. Так за какое обслуживание сетей я еще должен платить?
Могу ошибаться но в формулировке я не узрел вопросов ремонта самих труб.
Igorten написав:в формулировке я не узрел вопросов ремонта самих труб.
С чего-то же надо начинать. Отремонтируете пару раз общий стояк. Разберетесь в проблеме, научитесь. Будете активистом (гы) в своем доме. можно и в других. Иначе "сделайте хорошо. я же плачу" будет означать - никак. но вы заплатите
sal написав:Вы же сами хотите знать (зачем), куда уходят ваши денюжки - получите кучу платежек (договоров). Киянам обіцяють єдину квитанцію за комунальні послуги И меняйте поставщиков, пока не удовлетворитесь. Меняйте докторов. Меняйте ЖЭКи. только тем и занимайтесь если нет доверия
Вы реально не понимаете зачем всё это делается? и думаете что если Вы по второму разу заплатите 30 грн к вам вода как-то по-другому в квартиру течь будет? Или чем больше платежек тем лучше вы будете контролировать куда они идут? Их просто спиз.._ят, а вы как были с раздолбанными сетями, так с ними и останетесь. Лично я считаю что абонплата должна быть заложена в тариф, - кто больше потребил (т.е. проэксплуатировал сеть) тот и больше заплатил. Несправедливо как-то если особняк под Киевом за 10 мил дол. с тремя басейнами будет платить 30 грн наравне с бабулей-пенсионеркой в хрущевке, которая экономит как может и потребляет 2 куба в месяц (а ей вашей абонплатой платеж в два раза увеличат). Не правда ли?
vor12 написав:Вы реально не понимаете зачем всё это делается? и думаете что если Вы по второму разу заплатите 30 грн к вам вода как-то по-другому в квартиру течь будет? Или чем больше платежек тем лучше вы будете контролировать куда они идут? Их просто
Есть над чем подумать. Но не платить и не потреблять не получится. Обслуживающий персонал ждать, когда вы заплатите не будет. и трубы сгниют. т.е.
alyak написав:если у вас нет денег на эл энергию вы можете пойти на работу . если нет электростанции - будете сидеть без света по любому .