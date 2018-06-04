В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло

Додано: Вів 05 чер, 2018 15:20

vor12 написав: Лично я считаю что абонплата должна быть заложена в тариф Лично я считаю что абонплата должна быть заложена в тариф

А кто вам сказал что она там не заложена, все там заложено да еще с избыткомВопрос в другом, формулировка абонплаты несколько расплывчата и не совсем понятна и по идее в разных домах она должны быть разной в зависимости от системы которая в доме существует. Кроме этого суммы действующих тарифов вроде как должны уменьшиться так как та часть что сидела в тарифах должна перейти в абонплату, но что будет на практике одному богу известно, а бог давно уже сказал что хорошего не ждиВ общем как было сказано в статье "сыро" пока вижу желание срубить бабла, но не вижу пользы людям.Может я идеалист, но мне так какжется что данная мера не будет слишком популярна в народе, а посему в нормальном государстве такие вещи должны быть разжеваны и донесены до людей, почему это хорошо, но вижу все как всегда по принципу "жрите, что дают", а будут пи.., "отключим газ"