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В Україні можуть ввести
абонплату на воду і тепло

В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:20

Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло

  vor12 написав:Лично я считаю что абонплата должна быть заложена в тариф


А кто вам сказал что она там не заложена, все там заложено да еще с избытком ;) Вопрос в другом, формулировка абонплаты несколько расплывчата и не совсем понятна и по идее в разных домах она должны быть разной в зависимости от системы которая в доме существует. Кроме этого суммы действующих тарифов вроде как должны уменьшиться так как та часть что сидела в тарифах должна перейти в абонплату, но что будет на практике одному богу известно, а бог давно уже сказал что хорошего не жди :) В общем как было сказано в статье "сыро" пока вижу желание срубить бабла, но не вижу пользы людям.

Может я идеалист, но мне так какжется что данная мера не будет слишком популярна в народе, а посему в нормальном государстве такие вещи должны быть разжеваны и донесены до людей, почему это хорошо, но вижу все как всегда по принципу "жрите, что дают", а будут пи.., "отключим газ" ;)
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Ну вот придумали новую возможность доить :)
Сейчас только введут, а потом начнут увеличивать и увеличивать. Покращення! :)
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:26

Re: спи

  vor12 написав:_ят, а вы как были с раздолбанными сетями, так с ними и останетесь. Лично я считаю

Если вы не доверяете власти, то какой майдан вам лекарь?.. извините
ни дорог, ни коммуникаций не будет! их и нет
sal
 
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