RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні можуть ввести
абонплату на воду і тепло

В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:07

Re: сразу

  vor12 написав:вы наверное проплаченный провластный бот?

Ни тот, ни тот.
Тема простая. А вы предлагаете оставить по теме все как есть. Не веря, что они (власть) изменят тариф, отремонтируют коммуникации и вообще) все будет хорошо
sal
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 25.03.16
Подякував: 362 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:10

Re: Г и П

  Igorten написав:видеть танцы с бубном вокруг антикоррупционного суда (про обычный суд можно даже не вспоминать)

Сравнили антикор.суд с простым ремонтом стояка в доме)
sal
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 25.03.16
Подякував: 362 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:21

Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло

  sal написав:Сравнили антикор.суд с простым ремонтом стояка в доме)


Почитайте еще раз, данные тарифы к ремонту стояка не имеют никакого отношения, а лично мои трубы заменены мной за мой счет ;)

В общем суть той басни такова, что касается кармана людей ... плевать, что касается карманов у власть стоящих ... хрен подберешься :)
Igorten
 
Повідомлень: 3026
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:30

Re: басня

  Igorten написав:что касается карманов у власть стоящих ... хрен подберешься

Победили Межигорье. Победим и Козин)
sal
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 25.03.16
Подякував: 362 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:44

  sal написав:
  Reddick написав:выбирать не из чего: одно гнильё

Выбор был сделан на майдане. это реформы

Где ты реформы увидел? Перекрестить и прочитай "Отче наш" 3 раза.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6145
З нами з: 03.11.08
Подякував: 341 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:19

  sal написав:
  Igorten написав:что касается карманов у власть стоящих ... хрен подберешься

Победили Межигорье. Победим и Козин)

Тот кто победил Межигорье живет в Козине. Не приписуйте себе чужие победы.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2369
З нами з: 27.02.09
Подякував: 197 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua, Google Adsense [Bot], myshapiton і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років...
R2 » Вів 05 чер, 2018 15:39
8 155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 17:07
sena_2008atp
Введення RAB: тарифи на електрику в Україні залишаться...
R2 » Вів 05 чер, 2018 10:48
9 277
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 15:09
19yuriy91
Іноземці скуповують в Україні квартири, щоб здавати їх... 1, 2
R2 » Пон 04 чер, 2018 14:51
10 701
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 12:51
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.