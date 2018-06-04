Ни тот, ни тот.
Тема простая. А вы предлагаете оставить по теме все как есть. Не веря, что они (власть) изменят тариф, отремонтируют коммуникации и вообще) все будет хорошо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 16:07
Re: сразу
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:10
Re: Г и П
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:21
Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
Почитайте еще раз, данные тарифы к ремонту стояка не имеют никакого отношения, а лично мои трубы заменены мной за мой счет
В общем суть той басни такова, что касается кармана людей ... плевать, что касается карманов у власть стоящих ... хрен подберешься
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:30
Re: басня
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:44
Где ты реформы увидел? Перекрестить и прочитай "Отче наш" 3 раза.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:19
Тот кто победил Межигорье живет в Козине. Не приписуйте себе чужие победы.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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