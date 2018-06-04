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В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:19
sal написав: Igorten написав:
что касается карманов у власть стоящих ... хрен подберешься
Победили Межигорье. Победим и Козин)
Тот кто победил Межигорье живет в Козине. Не приписуйте себе чужие победы.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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