Тот кто победил Межигорье живет в Козине. Не приписуйте себе чужие победы.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 17:19
Тот кто победил Межигорье живет в Козине. Не приписуйте себе чужие победы.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:37
Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
Сеньоры помидоры и Чиполлины )))
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:47
Если это введут и люди все проглотят , то дальше просто появляется целое поле не паханных возможностей содрать деньги с простого лоховатого обывателя . Можно ввести абонплату и на газ и на электроэнергию и на водоотвод и на жек и на то что у уборщицы ЖЕКа родился четвертый ребенок , а она же ведь должна его кормить , а потом еще и работать убирая подъезды . Можно ввести абонплату на сантехника на бухгалтера на начальника ЖЕКа или другой структуры ведь они ходят на работу , а если они не выдут то все остановится . Еще можно ввести абонплату на цвет дома или же форму крыши , количество подъездов , этажность дома , количество балконов или окон , или же количество субсидиантов в доме , больше субсидиантов больше и абонплата , в этом деле просто нет ограничений , здесь полная вольность мысли . Работайте власть и дальше , лохи заплатят . У нас не Армения где люди порвали власть которая немного повысила им электроэнергию
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:24
Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
Тариф на воду повышают в разы,- вроде, как на замену труб не хватает. Так что, теперь, тарифы повышатся перестанут, раз абонплата на эти цели появится?
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:26
Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
И дальше будем миллиардеров-олигархов в власть выбирать.
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:30
Щось ніхто (чи майже ніхто? у коментах) не згадує про (можливість створення) ОСББ. ОСББ (наче їх поки-що не скасували?) ніби сама собі визначає всі тарифи (тарифи, починаючи з мінімально можливих за наявних "ринкових" умов) й поквартирні абонплати, як і те, що й у кого, за наявної інфраструктури, купувати?
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:41
Re: тариф
Именно так.
Абонплата на газ звучала первой.
Можно доплачивать за цвет, как за цвет автомобиля доплачивают.
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:45
Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
Есть дома на 1 квартиру (на Печерске), а есть на 300 квартир, а труба с водой к дому подведена одна, то почему за обслуживание трубы до дома, должны платить разные суммы? За обслуживание труб в доме уже заложено в квартплату, а до дома в тарифе.
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