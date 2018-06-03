В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло

Додано: Сер 06 чер, 2018 07:47

Если это введут и люди все проглотят , то дальше просто появляется целое поле не паханных возможностей содрать деньги с простого лоховатого обывателя . Можно ввести абонплату и на газ и на электроэнергию и на водоотвод и на жек и на то что у уборщицы ЖЕКа родился четвертый ребенок , а она же ведь должна его кормить , а потом еще и работать убирая подъезды . Можно ввести абонплату на сантехника на бухгалтера на начальника ЖЕКа или другой структуры ведь они ходят на работу , а если они не выдут то все остановится . Еще можно ввести абонплату на цвет дома или же форму крыши , количество подъездов , этажность дома , количество балконов или окон , или же количество субсидиантов в доме , больше субсидиантов больше и абонплата , в этом деле просто нет ограничений , здесь полная вольность мысли . Работайте власть и дальше , лохи заплатят . У нас не Армения где люди порвали власть которая немного повысила им электроэнергию