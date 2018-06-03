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В Україні можуть ввести
абонплату на воду і тепло

В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:19

  sal написав:
  Igorten написав:что касается карманов у власть стоящих ... хрен подберешься

Победили Межигорье. Победим и Козин)

Тот кто победил Межигорье живет в Козине. Не приписуйте себе чужие победы.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 00:40

а не пошли бы вы куда подальше со своими абонплатами, задрали уже
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:37

Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло

Сеньоры помидоры и Чиполлины :))))
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:47

Если это введут и люди все проглотят , то дальше просто появляется целое поле не паханных возможностей содрать деньги с простого лоховатого обывателя . Можно ввести абонплату и на газ и на электроэнергию и на водоотвод и на жек и на то что у уборщицы ЖЕКа родился четвертый ребенок , а она же ведь должна его кормить , а потом еще и работать убирая подъезды . Можно ввести абонплату на сантехника на бухгалтера на начальника ЖЕКа или другой структуры ведь они ходят на работу , а если они не выдут то все остановится . Еще можно ввести абонплату на цвет дома или же форму крыши , количество подъездов , этажность дома , количество балконов или окон , или же количество субсидиантов в доме , больше субсидиантов больше и абонплата , в этом деле просто нет ограничений , здесь полная вольность мысли . Работайте власть и дальше , лохи заплатят . У нас не Армения где люди порвали власть которая немного повысила им электроэнергию
makishin60
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:12

Может сразу абонплату на воздух???
olegpm16
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:24

Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло

Тариф на воду повышают в разы,- вроде, как на замену труб не хватает. Так что, теперь, тарифы повышатся перестанут, раз абонплата на эти цели появится?
1007qwert
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:26

Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло

И дальше будем миллиардеров-олигархов в власть выбирать.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:30

Щось ніхто (чи майже ніхто? у коментах) не згадує про (можливість створення) ОСББ. ОСББ (наче їх поки-що не скасували?) ніби сама собі визначає всі тарифи (тарифи, починаючи з мінімально можливих за наявних "ринкових" умов) й поквартирні абонплати, як і те, що й у кого, за наявної інфраструктури, купувати?
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:41

Re: тариф

  1007qwert написав:теперь, тарифы повышатся перестанут, раз абонплата на эти цели появится?

Именно так.
  makishin60 написав:ввести абонплату и на газ

Абонплата на газ звучала первой.
  makishin60 написав:Еще можно ввести абонплату на цвет дома или же форму крыши , количество подъездов , этажность дома , количество балконов или окон

Можно доплачивать за цвет, как за цвет автомобиля доплачивают.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:45

Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло

Есть дома на 1 квартиру (на Печерске), а есть на 300 квартир, а труба с водой к дому подведена одна, то почему за обслуживание трубы до дома, должны платить разные суммы? За обслуживание труб в доме уже заложено в квартплату, а до дома в тарифе.
1007qwert
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