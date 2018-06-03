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В Україні можуть ввести
абонплату на воду і тепло

В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:48

Re: дома

  1007qwert написав:труба с водой к дому подведена одна, то почему за обслуживание трубы до дома, должны платить разные суммы? За обслуживание труб в доме уже заложено в квартплату, а до дома в тарифе.

Пройдет реформа. Будет по-новому)
Больше не будет как раньше!
sal
 
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