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В Україні можуть ввести
абонплату на воду і тепло

В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:48

Re: дома

  1007qwert написав:труба с водой к дому подведена одна, то почему за обслуживание трубы до дома, должны платить разные суммы? За обслуживание труб в доме уже заложено в квартплату, а до дома в тарифе.

Пройдет реформа. Будет по-новому)
Больше не будет как раньше!
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:54

Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло

  sal написав:Пройдет реформа


По Жванецкому: реформа не действие, а состояние, ее невозможно закончить, ее можно только прекратить :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:57

Re: Жванецкий

  Igorten написав:реформа не действие, а состояние, ее невозможно закончить, ее можно только прекратить

Потрошенко давненько еще сказал - "Будем проводить реформы реформ".
больше обращать на него внимание не стоит
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:15

Абонплата має право на існування, тому що послуги споживаються періодично, а витрати компанії-постачальника мають дві складові. Покривати постійну складову і покликана абонплата. Але вона має бути виділена з попереднього "тарифу" і, сумарно, не має призводити до зростання прибутків постачальника послуг.
vajnagi
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:22

С такими тарифами там все 1000 раз включено либо же воруется. Обслуживание труб всегда входило в плату за обслуживание домов, а тут вдруг после роста тарифа в прошлом году с 3 до 7 гривен за метр в Киеве перестало входить. Странно, не находите, порохоботы?
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:18

мда.... дешевый галимый вброс, от неизвестного безымяного аналитика, какой-то там непонятной ассоциации и стадо сразу схавало и понеслась ЗРАДА, что поделаешь вот такие предвыборные технологии одуривания народа.
a_n_samoshkin
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:04

  a_n_samoshkin написав:мда.... дешевый галимый вброс, от неизвестного безымяного аналитика, какой-то там непонятной ассоциации и стадо сразу схавало и понеслась ЗРАДА, что поделаешь вот такие предвыборные технологии одуривания народа.

И прикиньте, в любой "галимый вброс" по поводу стрижки остатков шерсти населения народ тут же верит, а в обещания пакращення из АП и Кабмина - не слишком. И к чему бы это?
Если самца шимпанзе после каждого свистка бить по висящим балабонам, он таки начнет торопливо закрывать причинное место сразу как увидит у Вас в руках свистульку.
Это называется "инстинктом самосохранения в результате приобретенного негативного опыта"
antey1969
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