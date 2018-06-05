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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 08:48
Re: дома
Додано: Сер 06 чер, 2018 09:54
Re: В Україні можуть ввести абонплату на воду і тепло
Додано: Сер 06 чер, 2018 09:57
Re: Жванецкий
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:15
Абонплата має право на існування, тому що послуги споживаються періодично, а витрати компанії-постачальника мають дві складові. Покривати постійну складову і покликана абонплата. Але вона має бути виділена з попереднього "тарифу" і, сумарно, не має призводити до зростання прибутків постачальника послуг.
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:22
С такими тарифами там все 1000 раз включено либо же воруется. Обслуживание труб всегда входило в плату за обслуживание домов, а тут вдруг после роста тарифа в прошлом году с 3 до 7 гривен за метр в Киеве перестало входить. Странно, не находите, порохоботы?
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:18
мда.... дешевый галимый вброс, от неизвестного безымяного аналитика, какой-то там непонятной ассоциации и стадо сразу схавало и понеслась ЗРАДА, что поделаешь вот такие предвыборные технологии одуривания народа.
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:04
И прикиньте, в любой "галимый вброс" по поводу стрижки остатков шерсти населения народ тут же верит, а в обещания пакращення из АП и Кабмина - не слишком. И к чему бы это?
Если самца шимпанзе после каждого свистка бить по висящим балабонам, он таки начнет торопливо закрывать причинное место сразу как увидит у Вас в руках свистульку.
Это называется "инстинктом самосохранения в результате приобретенного негативного опыта"
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