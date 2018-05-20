Біоінженери впритул наблизилися до друку людських органів.
Дивися повний текст На 3D-принтері вперше надрукували рогівку ока.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:37
На 3D-принтері вперше надрукували рогівку ока
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На 3D-принтері вперше надрукували рогівку ока.
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:37
На основе этого вещества обычный 3D-принтер сформировал здоровую роговицу за десять минут. Нічого собі звичайний 3D принтер. Все геніальне просто
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