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На 3D-принтері вперше
надрукували рогівку ока

На 3D-принтері вперше надрукували рогівку ока
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:37

На 3D-принтері вперше надрукували рогівку ока

Пропонуємо до обговорення:
Біоінженери впритул наблизилися до друку людських органів.

Дивися повний текст На 3D-принтері вперше надрукували рогівку ока.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:37

На основе этого вещества обычный 3D-принтер сформировал здоровую роговицу за десять минут. Нічого собі звичайний 3D принтер. Все геніальне просто
7karter
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