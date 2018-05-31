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Мін'юст виставив на аукціон
Ferrari за борги з аліментів

Мін'юст виставив на аукціон Ferrari за борги з аліментів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:11

Мін'юст виставив на аукціон Ferrari за борги з аліментів

Пропонуємо до обговорення:
Аукціон з продажу машини буде проведено 2 липня 2018 року.

Дивися повний текст Мін'юст виставив на аукціон Ferrari за борги з аліментів.
R2
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Сложно назвать отцом этого человека.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:21

Re: Мін'юст виставив на аукціон Ferrari за борги з аліментів

Це журналісти як завжди щось недоговорюють . Чоловік нагуляв дитину на стороні ( своїх 4 дітей ) . З дружиною якось питання владнав , дитину офіційно визнав . Ще й здуру взяв зобов"язання платити щомісяця 500 баксів аліментів , але бачитися і спілкуватися з дитиною . З дитиною бачитися не дуже виходить - бо її мати завезла до діда з бабою в інше місто . Ось такий аліментщик ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:57

"а также давать разрешение на выезд ребенка за пределы страны". чтоб ребенок еще и не мог на мир посмотреть, видимо
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:12

Re: Мін'юст виставив на аукціон Ferrari за борги з аліментів

  Puente написав:дитину офіційно визнав . Ще й здуру взяв зобов"язання платити щомісяця 500 баксів аліментів

Ну и дурак. Мог бы догадаться, что ребенок - плод любви его партнерши к феррари и прочим благам, которые таким способом она надеялась (и даже, похоже, смогла) из него извлечь.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:12

Накажем одного родителя
С этого момента тем, кто не платит алименты более шести месяцев, временно запрещено выезжать за границу, управлять авто, пользоваться оружием и охотиться
, а теперь другого родителя и ребенка
, давать разрешение на выезд ребенка за пределы страны
Vis
 
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