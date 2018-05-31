Аукціон з продажу машини буде проведено 2 липня 2018 року.
Дивися повний текст Мін'юст виставив на аукціон Ferrari за борги з аліментів.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 12:11
Мін'юст виставив на аукціон Ferrari за борги з аліментів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мін'юст виставив на аукціон Ferrari за борги з аліментів.
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:21
Re: Мін'юст виставив на аукціон Ferrari за борги з аліментів
Це журналісти як завжди щось недоговорюють . Чоловік нагуляв дитину на стороні ( своїх 4 дітей ) . З дружиною якось питання владнав , дитину офіційно визнав . Ще й здуру взяв зобов"язання платити щомісяця 500 баксів аліментів , але бачитися і спілкуватися з дитиною . З дитиною бачитися не дуже виходить - бо її мати завезла до діда з бабою в інше місто . Ось такий аліментщик ...
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:57
"а также давать разрешение на выезд ребенка за пределы страны". чтоб ребенок еще и не мог на мир посмотреть, видимо
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:12
Re: Мін'юст виставив на аукціон Ferrari за борги з аліментів
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:12
Накажем одного родителя
, а теперь другого родителя и ребенка
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:34
hodkonem36 наоборот, ето значит что его разрешение не нужно, достаточно только разрешение от мамочки.
прикольно они взялись за алиментщиков в стране, где 60-70% разводов в первие 3 года брака. нет чтоб семьи поддержать, давайте будем наказивать.правильной дорогой идут товарищи.
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