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Робота для студента: вантажники
цінуються більше від...

Робота для студента: вантажники цінуються більше від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:12

Робота для студента: вантажники цінуються більше від...

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:13

"Почасовую оплату щедрее всего предлагают грузчикам – 550 грн./час."

Что курим? Уже б все грузчики на бентли катались. На новой поште 30 гривен в час платят.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:33

Помощник официанта 350грн/час, грузчик 550)))))))))))))
Статью писал школьник включив фантазию.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:35

ну разве что пианино будет нести 1 грузчик
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:35

  hxbbgaf написав:"Почасовую оплату щедрее всего предлагают грузчикам – 550 грн./час."

Что курим? Уже б все грузчики на бентли катались. На новой поште 30 гривен в час платят.

Ничего не курят, это ставка для разовых работ, дороговато, но если нужны грамотные грузчики для разгрузки дорогостоящего/хрупкого, то вполне реально.
Пойдите попробуйте найдите грузчиков банально мебель перевезти, за 30 грн в час вас только пошлют
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Faceless
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